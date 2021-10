Augusta, alloggi di edilizia popolari e assegnatari al centro dell’incontro tra Cgil, Sunia e Comune

Si è parlato dei residenti degli alloggi di edilizia popolari e soprattutto delle “case sociali” di Augusta all’incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra i segretari della locale Camera del lavoro- Cgil Lorena Crisci e del Sunia, il sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari di Siracusa Salvatore Zanghi Cgil, la dirigente dell’ufficio Politiche sociali del Comune Lilly Passanisi, il sindaco Giuseppe Di Mare e l’ assessore all’ Urbanistica Pino Carrabino.

L’obiettivo è sapere, con esattezza, qual è il numero degli occupati che vivono nelle “case sociali, quali alloggi saranno riqualificati e con quali finanziamenti, quante domande sono state presentate per sussidi abitativi ed, infine, in quale anno è stato effettuato l’ultimo bando per accedere alle case sociali”. Tutte domande da cui si attendono le risposte in un prossimo incontro in cui i presenti si ritroveranno per analizzare i dati.