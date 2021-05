80° anniversario dell’affondamento del “Conte rosso”, 1520 i superstiti: Augusta ricorda il tragico evento

Requisito durante la seconda guerra mondiale dalla Regia Marina per il trasporto delle truppe italiane in Libia, il 24 maggio 1941 il transatlantico mercantile “Conte Rosso” venne colpito da due siluri lanciati da un sommergibile inglese mentre a bordo c’erano 280 uomini dell’equipaggio e 2.449 fra ufficiali, sottufficiali e soldati, per un totale di 2.729 uomini diretti verso Tripoli. Dei 1520 superstiti la maggior parte, secondo quanto riferiscono le cronache del tempo, venne trasportata ad Augusta che oggi ricorda l’ottantesimo anniversario del suo affondamento con l’ evento “24 maggio 1941: la tragedia del Conte Rosso”, promosso dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con il Museo della Piazzaforte e l’associazione culturale “Lamba Doria”.

Si terrà alle 18 nel salone di rappresentanza del palazzo comunale di Augusta alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, dell’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino di Alberto Moscuzza, presidente dell’associazione Lamba Doria che tratterà il tema “Siracusa e il Conte Rosso”; seguiranno Antonello Forestiere, direttore del Museo della Piazzaforte che tratterà su “Augusta e il Conte Rosso: una storia di accoglienza e di solidarietà” e Concetta Santangelo che presenterà il suo libro “I Carabinieri del Conte Rosso”. Le conclusioni sono affidate ad Angela Gigli, figlia di uno dei superstiti del Conte Rosso.

Al termine della commemorazione una corona d’alloro sarà posta sulla lapide che si trova all’interno del palazzo comunale, le celebrazioni saranno aperte in mattinata a Siracusa al Monumento dei Caduti d’Africa dove alle 11 è in programma la commemorazione con la posa di una corona d’alloro all’epigrafe dei Caduti del Conte Rosso.

“I superstiti sbarcarono nel nostro porto alle 5.00 del mattino del 25 maggio, trasportati a bordo di camion militari coperti da soli teloni e sul volto segnati dal dolore dei tanti compagni che avevano perso la vita. –riferisce il sindaco Giuseppe Di Mare- Immediatamente ebbe inizio una gara di solidarietà tra la popolazione civile che nonostante le ristrettezze della guerra si mobilitò per offrire quel che poteva: pane, cibo di ogni genere, coperte, indumenti e alloggio. Ricordare questi fatti che hanno reso protagonista la nostra città e i suoi abitanti con atti di altruismo e generosità – conclude- è innanzitutto un dovere nei loro confronti. Ecco perché come amministrazione abbiamo ritenuto celebrare degnamente questo anniversario affinché pagine come queste siano conosciute e fatte proprie da tutta la comunità”.

“I superstiti non hanno mai dimenticato l’accoglienza e l’affetto dimostrato dalla città in quella dolorosa vicenda. Lo scorso mese di marzo –aggiunge l’assessore Carrabino – abbiamo consegnato al Museo della Piazzaforte una lettera autografa che per lungo tempo è stata esposta nell’ufficio di gabinetto del Sindaco. Una lettera che esprime la partecipazione emotiva e la concreta solidarietà della popolazione che praticamente adottò i sopravvissuti”.

La cittadinanza è invitata a partecipare nel rispetto delle norme anticovid.