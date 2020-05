Augusta, in auto con la droga: denunciati due pregiudicati

Nel corso dei servizi giornalieri volti a verificare l’osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti adottati per limitare gli effetti del Covid-19 e per prevenire lo spaccio e il consumo di stupefacenti, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Norm di Augusta hanno denunciato a piede libero due pregiudicati, D.M. 38enne, di Augusta e M.A. 29enne di Catania per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, nel corso di uno di questi servizi, insospettiti da alcune strane manovre di un’autovettura, hanno proceduto a fermarla e a controllare le persone a bordo. I due, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di circa 18 grammi di marijuana, custoditi all’interno di un involucro in cellophane.