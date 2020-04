25 aprile: la Società augustana di Storia patria ricorda don Liggeri e Carrabino di Augusta

La Società augustana di storia patria partecipa alla campagna social promossa dal Mibact, #iorestoacasa ricordando sulla propria pagina Facebook l’anniversario del 25 aprile attraverso la storia di due augustani: don Paolo Liggeri e Giuseppe Carrabino, le cui gesta sono ricordate dalla pagina ufficiale dell’associazione nazionale partigiani d’Italia.

Don Paolo Liggeri, sacerdote della Compagnia di San Paolo, nacque ad Augusta il 12 agosto 1911 e morì a Milano il 3 settembre 1996. Fondatore nel ’43 dell’istituto “La casa” a Milano che divenne ben presto rifugio per sfollati, perseguitati politici e razziali fu promotore, sostenuto dal cardinale Schuster, del sostegno a numerose famiglie ebree aiutandole a fuggire dall’Italia. Fu arrestato e deportato nei campi di concentramento di Fossoli, Bolzano, Mauthausen, Gusen e Dachau. Liberato il 29 aprile 1945 si diede subito al lavoro fondando il primo consultorio d’Italia.

Giuseppe Carrabino, operaio, nato ad Augusta il 14 luglio 1920 fu ucciso a Snejeznik (Istria) il 7 Ottobre 1944. Era un ragazzo quando i suoi genitori emigrarono a Fiume, dove trovò lavoro nel silurificio e successivamente fu impiegato come sommozzatore. Aderì al movimento antifascista clandestino e partecipò ad azioni ardite contro i tedeschi e, nel luglio del ’44 cadde in un agguato delle SS. Riuscito a sfuggire alla cattura, raggiunse i partigiani e fu nominato commissario politico della “Compagnia Fiumana” nel II Battaglione del primo distaccamento. Cadde sulle pendici del monte Nevoso mentre con un gruppo di partigiani si stava dirigendo verso il Gorski Kotar per unirsi alla III Brigata istriana.

Per il presidente della società augustana di Storia patria Giuseppe Carrabino ricordare pertanto la data del 25 aprile, proponendo due storie di due augustani “vuole essere anche l’occasione per rammentare che la Augusta ha pagato il suo tributo di morte e distruzione nel secondo conflitto mondiale ma non ha mai ricevuto alcuna onorificenza per i suoi caduti. Eppure, come è stato più volte ribadito – conclude – la città ha pagato un caro prezzo di vite umane, specie durante i bombardamenti del 13 maggio e 17 luglio 1943 e, nonostante le privazioni della guerra, si prodigò per dare accoglienza e assistenza ai profughi del Conte Rosso. La città merita un riconoscimento ufficiale”.