25 Aprile: Augusta celebra la festa della Liberazione al Milite Ignoto

Celebrato, questa mattina, anche ad Augusta dopo diversi anni e a 77 dalla liberazione dai nazifascisti, la giornata del 25 Aprile con una manifestazione promossa dalla Cgil-Camera del lavoro. Due corone di alloro sono state deposte davanti la statua del Milite ignoto, alla Villa comunale da parte dell’ amministrazione comunale e della Camera del lavoro-Cgil durante una sobria cerimonia che ha avuto inizio alle 9 alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, del segretario del sindacato Lorena Crisci, di tre studenti del Ruiz, Lorenzo Mendola, Carla Bertuccio, Valentina Assenza che hanno letto alcune lettere dei condannati a morte della Resistenza e di Giambattista Totis e Gabriele Serranò, rispettivamente figlio e nipote di partigiani che hanno portato al loro testimonianza.

“Oggi è una festa particolare che ci richiama a temi di attualità come la folle guerra in Ucraina, scene di violenza che pensavamo dimenticate, sofferenze e dolori per i popoli. La libertà e la democrazia sono valori che non hanno spazi temporali e fisici su cui dobbiamo impegnarci ogni giorno nelle nostre azioni quotidiane”- ha detto il primo cittadino che si è detto grato con il sindacato per aver organizzato la manifestazioni.

Per Crisci il 25 aprile è una ricorrenza che ci ricorda l’importanza dei valori come la pace, la fratellanza ma soprattutto la libertà, “valori che oggi più che mai dobbiamo solidamente proteggere con l’esercizio della memoria, magari richiamati in un canto, in una lettura o un video. Molti ci chiedono se – ha aggiunto – l’antifascismo è attuale e la risposta è sì. Da tempo riscontriamo una crescente crisi valoriale soprattutto tra i giovani e questo ci deve far riflettere sulla necessità di approfondire la storia, al fine di riconfermare e difendere quei valori democratici in cui crediamo. Ecco perché ancora oggi l’antifascismo è attuale e necessario, e deve essere messo, a nostro avviso, al centro dell’azione politica. Per noi, la Cgil, che ogni giorno ci impegniamo a contrastare le ingiustizie nel mondo del lavoro, il 25 aprile rappresenta un punto di partenza per rinnovare l’impegno per un mondo migliore. La Costituzione italiana é il nostro faro ed è ciò che ci rende più forti quando qualcuno tenta di colpire la nostra democrazia. È ciò che ci riconosce antifascisti mentendo al centro il valore del lavoro insieme al principio di uguaglianza. Ma oggi siamo qui per ricordare e celebrare la fine dell’occupazione nazista e della liberazione dal regime fascista, il sacrificio di tante uomini e donne”.

Poi la sindacalista ha ricordare che furono 1.859 le donne stuprate, 4.635 arrestate, torturate e condannate, 2750 deportate nei lager durante la resistenza, non dimenticando i concittadini partigiani che hanno combattuto per la libertà: Carmelo Aumenta, Salvatore Cacciaguerra, Corrado Cassolini, Salvatore Gaviano, Giuseppe Italia, Carlo Leggeri, Giuseppe Strambino di (16 anni) e Santino Serranò. A questi nominativi vanno aggiunti don Paolo Liggeri , deportato in vari lager e Guerino Totis.

“Non possiamo non pensare a quello che sta accadendo in Europa in questi giorni, e ribadire la nostra richiesta di cessate il fuoco in Ucraina e di nuovi negoziati che portino ad una pace duratura in Europa. Con il 25 Aprile si riaffermarono valori nuovi e alternativi: la pace, contrapposta all’esaltazione della violenza e della guerra, la democrazia e la libertà contrapposte alla dittatura e all’eliminazione degli avversari politici. Noi siamo debitori al 25 Aprile ed a tutto quello che esso rappresenta”– ha concluso il segretario della Camera del lavoro-Cgil.