“20 anni-cronache di inizio millennio dal G8 di Genova”, lo spettacolo arriva ad Augusta al Teatro comunale

Debutterà oggi in Sicilia lo spettacolo “20 anni -cronache di inizio millennio dal G8 di Genova” che, dopo aver percorso 6481 Km, attraversato 8 regioni e 12 città arriverà nell’isola da dove vent’anni fa era cominciato il viaggio: da Augusta, appunto, città di residenza della compagnia, per riabbracciare quel pubblico che in questi mesi ha seguito il tour sui social.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Auser, sia provinciale che di Augusta, con cui la compagnia Area teatro ha realizzato già altri progetti sulla memoria, la solidarietà e l’impegno civile e il sostegno del Csv etneo, domani 18 dicembre lo spettacolo sarà a Sortino, al cineteatro Italia, in collaborazione con il circolo Arci Esedra con cui Area teatro ha un sodalizio, che va avanti da molti anni con continuità e domenica 19 a Catania al Piccolo Teatro, con la Fondazione Fava e la Cgil Catania.

Lo spettacolo è stato realizzato grazie alla campagna di crowdfunding “Per non dimenticare il G8 di Genova” partito nel 2019, in pieno lockdown, una campagna che sulla piattaforma “Produzioni dal basso” ha raggiunto il 139% dell’obiettivo preposto. Lo scopo era quello di stimolare e creare un immaginario collettivo sui fatti di Genova del 2001, “La più grande sospensione dei diritti umani in un pase occidentale dal dopoguerra”, come la definì Amnesty International.

Nei mesi di campagna sono tante le persone che si sono spese per chiedere di sostenere il progetto: dalla famiglia Giuliani, alle madri di Plaza de Mayo che hanno mandato un commovente messaggio ad Area teatro, al vignettista Vauro, al musicista Cisco (ex Modena City Ramblers), al regista Antonio Bellia. Inoltre si è aperta una collaborazione con il musicista e scrittore Massimo Zamboni (ex chitarrista di Csi e Cccp) che ha composto un brano inedito per lo spettacolo, una ballata metropolitana che fa del cunto un’arte viva, contemporanea che dialoga col presente, un lavoro intimo e originale che Alessio Di Modica porta in scena con grande generosità e onestà intellettuale.

“Con queste date – si legge in una nota- si chiude il viaggio nel 2021 di vent’anni, un viaggio che ripartirà presto nel 2022 e nei prossimi anni, perché c’è bisogno di parlare degli anni dei social forum, non solo delle manifestazioni del luglio 2001, ma anche di quel movimento che lavorava concretamente su tematiche come inquinamento riduzione della plastica, flussi migratori, diritti dei lavoratori e delle donne, della sanità pubblica e tante altre cose che poi negli anni sono diventate emergenze. E’ importante guardare al passato non come peso da portarsi dietro ma come spinta e chiave di lettura per costruire il futuro”.